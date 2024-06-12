МО вражене результатами рекрутингу: Співвідношення добровольців і мобілізованих в армії – 1 до 3

Міноборони повідомило, що співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3.

Джерело: заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики"

Пряма мова Калмикової: "Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три.

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Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну".

Деталі: За словами Міноборони, підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізація розвитку ЗСУ.

Вони наголосили, що застосунком "Резерв+" вже скористалися 1,4 млн українців, а на черзі – запуск застосунку для військових "Армія+", який має спростити бюрократичні процеси у війську.