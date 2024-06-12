Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

МО вражене результатами рекрутингу: Співвідношення добровольців і мобілізованих в армії – 1 до 3

Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 12:07
МО вражене результатами рекрутингу: Співвідношення добровольців і мобілізованих в армії – 1 до 3
фото: міськрада мукачева

Міноборони повідомило, що співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3.

Джерело: заступниця міністра оборони Наталія Калмикова під час конференції "‎Міноборони і партнерство з громадськістю: співпраця, досягнення, виклики"

Пряма мова Калмикової: "Впроваджуються системні зміни в Силах оборони, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів – їх уже 22. Цього тижня плануємо відкрити ще три.

Реклама:

Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну".

Деталі: За словами Міноборони, підвищення ефективності цих процесів вдалося досягти, зокрема, і цифровізація розвитку ЗСУ.

Вони наголосили, що застосунком "Резерв+" вже скористалися 1,4 млн українців, а на черзі – запуск застосунку для військових "Армія+", який має спростити бюрократичні процеси у війську.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: мобілізаціярекрутингЗбройні силиМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опубліковано спільне комюніке Саміту миру

Зеленський: На підготовку до другого Саміту, а отже й завершення війни, підуть місяці, а не роки

Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки

Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

мапаІзраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях

CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа

Усі новини...
мобілізація
В Одесі біля ТЦК побилися медики і військові
У Раді пропонують не карати за перше СЗЧ, якщо військовий сам захоче повернутися на службу
Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти
Останні новини
18:34
Зеленський: Наше завдання – щоб ізоляцію Путіна зрозуміло його суспільство
18:27
Стабілізаційні відключення у понеділок планують застосовувати протягом усього дня
18:02
Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом
17:57
ЄВРО-2024Нідерланди вирвали перемогу над Польщею в першому турі Євро
17:44
У Німеччині поліція вистрілила в чоловіка із сокирою перед матчем Євро-2024
17:24
Зеленський: Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру
17:21
відеоВивели із зали: в Одесі дівчині відмовили у проведенні публічного заходу українською
16:54
Зеленський готовий почути думки Китаю й Бразилії, коли вони доєднаються до принципів Саміту миру
16:49
Україна веде переговори з країнами, що зацікавлені у проведенні другого Саміту миру
16:24
Опубліковано спільне комюніке Саміту миру
Усі новини...
Реклама:
Реклама: