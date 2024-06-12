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МО поражено результатами рекрутинга: Соотношение добровольцев и мобилизованных в армии - 1 к 3

Роман ПетренкоСреда, 12 июня 2024, 12:07
МО поражено результатами рекрутинга: Соотношение добровольцев и мобилизованных в армии - 1 к 3
фото: горсовет мукачево

Минобороны сообщило, что соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3.

Источник: заместитель министра обороны Наталья Калмыкова во время конференции "Минобороны и партнерство с общественностью: сотрудничество, достижения, вызовы"

Прямая речь Калмыковой: "Внедряются системные изменения в Силах обороны, создается новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров - их уже 22. На этой неделе планируем открыть еще три.

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Результаты впечатляют. По состоянию на май соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3. Это говорит, что у нас остается потенциал защищать Украину".

Детали: По словам Минобороны, повышение эффективности этих процессов удалось достичь, в частности, и цифровизация развития ВСУ.

Они отметили, что приложением "Резерв+" уже воспользовались 1,4 млн украинцев, а на очереди - запуск приложения для военных "Армия+", которое должно упростить бюрократические процессы в армии.

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Темы: мобилизациярекрутингВооруженные силыМинобороны
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