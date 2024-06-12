Генштаб: В ніч на 12 червня в Криму знищено два радари комплексів С-300 та С-400
В ніч на 12 червня Сили оборони України знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на тимчасово окупованому українському півострові Крим.
Джерело: Генштаб ЗСУ в соцмережах
Деталі: Повідомляється, що цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя.
В Генштабі кажуть, що підтверджено влучання в районах цілей.
Зокрема, за результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється.
Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів РФ.
"Далі буде…", – обіцяють українські військові.
Що передувало: "Радіо Свобода" з посиланням на російські й кримські телеграм-канали писало, що в тимчасово окупованому Криму й Севастополі вночі і вдосвіта 12 червня було чути гучні звуки вибухів, Керченський міст перекривали.