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Генштаб: В ночь на 12 июня в Крыму уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 13:39
Генштаб: В ночь на 12 июня в Крыму уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400
иллюстративное фото. скриншот из видео запуска ракет ATACMS

В ночь на 12 июня Силы обороны Украины снова атаковали российские зенитные ракетные комплексы, которые захватчики развернули на временно оккупированном украинском полуострове Крым.

Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что на этот раз нанесен групповой ракетный удар по одному вражескому зенитному ракетному дивизиону С-300 неподалеку Бельбека, а также двум зенитным ракетным дивизионам С-400 вблизи Бельбека и Севастополя.

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В Генштабе говорят, что подтверждено попадание в районах целей.

В частности, по результатам поражения, уничтожены два радара комплексов С-300 и С-400. Относительно третьего радара информация уточняется.

Кроме этого, зафиксирована дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах размещения зенитных ракетных дивизионов РФ.

ВИДЕО ДНЯ

"Продолжение следует...", - обещают украинские военные.

Что предшествовало: "Радио Свобода" со ссылкой на российские и крымские телеграм-каналы писало, что во временно оккупированном Крыму и Севастополе ночью и на рассвете 12 июня были слышны громкие звуки взрывов, Керченский мост перекрывали.

Темы: войнаКрым
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