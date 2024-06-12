Після обстрілу 12 червня на Київщині знайшли небезпечні частини касетних боєприпасів РФ

Поліцейські Київщини попереджають мешканців області про небезпечні знахідки після чергового російського обстрілу.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Повідомляється, що вранці 12 червня у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

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Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху.

Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Вказано, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

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Що передувало: В Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що по території населених пунктів Васильків, Глеваха та поруч можуть бути розкидані кульки від касетного боєприпаса.

В ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА. Всього – 30 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.