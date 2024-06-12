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Після обстрілу 12 червня на Київщині знайшли небезпечні частини касетних боєприпасів РФ

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 17:27
Після обстрілу 12 червня на Київщині знайшли небезпечні частини касетних боєприпасів РФ
слід від детонації частини касетного боєприпаса. фото поліції

Поліцейські Київщини попереджають мешканців області про небезпечні знахідки після чергового російського обстрілу.

Джерело: поліція Київської області

Деталі: Повідомляється, що вранці 12 червня у ході документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

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Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху.

 

Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Вказано, що фахівці проводять перевірку та дослідження на наявність подібних фрагментів.

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Що передувало: В Telegram-каналах з’явилися повідомлення, що по території населених пунктів Васильків, Глеваха та поруч можуть бути розкидані кульки від касетного боєприпаса.

В ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА. Всього – 30 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Теми: Київська областьвійнаракетний ударполіція
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