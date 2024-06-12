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После обстрела 12 июня на Киевщине нашли опасные части кассетных боеприпасов РФ

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 17:27
После обстрела 12 июня на Киевщине нашли опасные части кассетных боеприпасов РФ
след от детонации части кассетного боеприпаса. фото полиции

Полицейские Киевщины предупреждают жителей области об опасных находках после очередного российского обстрела.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Сообщается, что утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов.

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Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения.

Поэтому полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов: категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

 

Указано, что специалисты проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов.

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Что предшествовало: В Telegram-каналах появились сообщения, что по территории населенных пунктов Васильков, Глеваха и рядом могут быть разбросаны шарики от кассетного боеприпаса.

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, наземного базирования, а также ударные БпЛА. Всего - 30 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.

Темы: Киевская областьвойнаракетный ударполиция
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