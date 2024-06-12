После обстрела 12 июня на Киевщине нашли опасные части кассетных боеприпасов РФ

Полицейские Киевщины предупреждают жителей области об опасных находках после очередного российского обстрела.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Сообщается, что утром 12 июня в ходе документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов.

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Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения.

Поэтому полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов: категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

Указано, что специалисты проводят проверку и исследования на наличие подобных фрагментов.

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Что предшествовало: В Telegram-каналах появились сообщения, что по территории населенных пунктов Васильков, Глеваха и рядом могут быть разбросаны шарики от кассетного боеприпаса.

В ночь на 12 июня 2024 года оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, наземного базирования, а также ударные БпЛА. Всего - 30 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.