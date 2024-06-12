Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: медики кажуть, що "конфлікт вичерпано"
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявив, що конфлікт із представниками ТЦК та СП в Одесі вичерпано, крапку поставлять правоохоронці.
Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці центру
Дослівно: "З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи".
Деталі: Окремо зазначається: "щодо бронювання медиків - нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання".
Питання обіцяють вирішити найближчим часом.
Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі, додали в Центрі екстреної медичної допомоги.
Передісторія:
- 11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.
- Місцеві журналісти повідомляли, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію". Пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.
- Один із фельдшерів заявив "Думской", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.
- В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.
- Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.