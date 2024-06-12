Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: медики кажуть, що "конфлікт вичерпано"

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявив, що конфлікт із представниками ТЦК та СП в Одесі вичерпано, крапку поставлять правоохоронці.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці центру

Дослівно: "З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи".

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Деталі: Окремо зазначається: "щодо бронювання медиків - нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання".

Питання обіцяють вирішити найближчим часом.

Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі, додали в Центрі екстреної медичної допомоги.

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