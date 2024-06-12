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Бійка між ТЦК та "швидкою" в Одесі: медики кажуть, що "конфлікт вичерпано"

Валентина РоманенкоСереда, 12 червня 2024, 17:53
Бійка між ТЦК та швидкою в Одесі: медики кажуть, що конфлікт вичерпано
"Швидка". ілюстративне фото Getty Images

Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області заявив, що конфлікт із представниками ТЦК та СП в Одесі вичерпано, крапку поставлять правоохоронці.

Джерело: повідомлення на Facebook-сторінці центру

Дослівно: "З приводу інциденту, який стався вчора між співробітниками Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і ТЦК: конфлікт вичерпано. Остаточний вердикт нададуть правоохоронні органи".

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Деталі: Окремо зазначається: "щодо бронювання медиків - нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на їх бронювання".

Питання обіцяють вирішити найближчим часом.

Всі бригади швидкої допомоги працюють у штатному режимі, додали в Центрі екстреної медичної допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 11 червня в Одесі сталася бійка біля ТЦК між медиками "швидкої" та працівниками центру комплектації.
  • Місцеві журналісти повідомляли, що бригада медиків одеської "швидкої" прибула на виклик до ТЦК Київського району і опинилася замкненою всередині військовими, які начебто побажали "негайно мобілізувати їх в армію". Пізніше колеги фельдшерів з'їхалися на "швидких" з увімкненими сиренами і влаштували акцію протесту. Сталося кілька бійок між медиками та військовими.
  • Один із фельдшерів заявив "Думской", що вважає інцидент у ТЦК своєрідною реакцією військкомів на спроби медиків отримати бронь від мобілізації.
  • В Одеському обласному ТЦК та СП стверджують, що цілком законно затримали і медиків, і військовозобов'язаного, а бійку влаштували медпрацівники і якісь "невідомі люди", які приїхали до них на допомогу.
  • Одеська спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Теми: ТЦКОдесабійка
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