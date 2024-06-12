Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: медики говорят, что "конфликт исчерпан"
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области заявил, что конфликт с представителями ТЦК и СП в Одессе исчерпан, точку поставят правоохранители.
Источник: сообщение на Facebook-странице центра
Дословно: "По поводу инцидента, который произошел вчера между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы".
Детали: Отдельно отмечается: "по бронированию медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на их бронирование".
Вопрос обещают решить в ближайшее время.
Все бригады скорой помощи работают в штатном режиме, добавили в Центре экстренной медицинской помощи.
Предыстория:
- 11 июня в Одессе произошла драка возле ТЦК между медиками "скорой" и работниками центра комплектации.
- Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию". Позже коллеги медиков съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.
- Один из фельдшеров заявил "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.
- В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что вполне законно задержали и медиков, и военнообязанного, а драку устроили медработники и некие "неизвестные люди", которые приехали к ним на помощь.
- Одесская спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по факту хулиганства.