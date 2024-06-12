Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: медики говорят, что "конфликт исчерпан"

Валентина РоманенкоСреда, 12 июня 2024, 17:53
Драка между ТЦК и скорой в Одессе: медики говорят, что конфликт исчерпан
"Скорая". иллюстративное фото Getty Images

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области заявил, что конфликт с представителями ТЦК и СП в Одессе исчерпан, точку поставят правоохранители.

Источник: сообщение на Facebook-странице центра

Дословно: "По поводу инцидента, который произошел вчера между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы".

Реклама:

Детали: Отдельно отмечается: "по бронированию медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на их бронирование".

Вопрос обещают решить в ближайшее время.

Все бригады скорой помощи работают в штатном режиме, добавили в Центре экстренной медицинской помощи.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 11 июня в Одессе произошла драка возле ТЦК между медиками "скорой" и работниками центра комплектации.
  • Местные журналисты говорят, что бригада медиков одесской "скорой" прибыла на вызов в ТЦК Киевского района и оказалась запертой внутри военными, которые якобы пожелали "немедленно мобилизовать их в армию". Позже коллеги медиков съехались на "скорых" с включенными сиренами и устроили акцию протеста. Произошло несколько драк между медиками и военными.
  • Один из фельдшеров заявил "Думской", что считает инцидент в ТЦК своеобразной реакцией военкомов на попытки медиков получить бронь от мобилизации.
  • В Одесском областном ТЦК и СП утверждают, что вполне законно задержали и медиков, и военнообязанного, а драку устроили медработники и некие "неизвестные люди", которые приехали к ним на помощь.
  • Одесская спецпрокуратура в сфере обороны Южного региона начала уголовное производство по факту хулиганства.

Темы: ТЦКОдессадрака
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВоздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
ТЦК
Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: прокуратура открыла дело о хулиганстве
В Хмельницкой области на военнослужащего ТЦК напал мужчина с ножом
В ТЦК обнародовали свою версию драки между медиками и военными в Одессе
Последние новости
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
22:41
обновляетсяВоздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
22:37
"Укрэнерго" уменьшило срок отключения света в четверг
22:22
Канада объявила Корпус стражей исламской революции террористической организацией
21:56
видеоПутин прибыл во Вьетнам, планирует обсудить "партнерство стран"
21:34
фотоВ Киеве ликвидируют последствия обрушения части Воздухофлотского путепровода
21:28
Гетманцев о повышении налогов: Ожидаем "радикальных" предложений правительства
Все новости...
Реклама:
Реклама: