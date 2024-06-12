Драка между ТЦК и "скорой" в Одессе: медики говорят, что "конфликт исчерпан"

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области заявил, что конфликт с представителями ТЦК и СП в Одессе исчерпан, точку поставят правоохранители.

Источник: сообщение на Facebook-странице центра

Дословно: "По поводу инцидента, который произошел вчера между сотрудниками Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и ТЦК: конфликт исчерпан. Окончательный вердикт предоставят правоохранительные органы".

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Детали: Отдельно отмечается: "по бронированию медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и подаются дополнительные списки на их бронирование".

Вопрос обещают решить в ближайшее время.

Все бригады скорой помощи работают в штатном режиме, добавили в Центре экстренной медицинской помощи.

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