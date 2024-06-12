Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState

Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 18:36
Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState
ілюстративне фото від Getty Images

Російські війська проводять інженерно-фортифікаційне облаштування за 2,7 км на північний схід від Вовчанська Харківської області.

Джерело: проєкт DeepState

Деталі: Повідомляється, що в роботах бере участь відповідна техніка.

Реклама:

Проєкт нагадав, що як мінімум одну одиницю такої техніки в цьому районі Сили оборони знищили у травні.

Там зауважили також, що інженерно-фортифікаційні споруди є сильною стороною ворога.

 
Мапа DeepState

Що передувало: За даними ОСУВ "Хортиця" станом на 8 червня, більша частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони. Водночас окупанти нарощують на цьому напрямку своє угруповання.

Теми: Харківська областьвійнаконтрнаступРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Харківська область
Окупанти обстріляли село Курилівка на Харківщині, постраждали дві людини
Росіяни вночі вдарили по пожежній частині на Харківщині
Миколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: