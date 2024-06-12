Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState

Російські війська проводять інженерно-фортифікаційне облаштування за 2,7 км на північний схід від Вовчанська Харківської області.

Джерело: проєкт DeepState

Деталі: Повідомляється, що в роботах бере участь відповідна техніка.

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Проєкт нагадав, що як мінімум одну одиницю такої техніки в цьому районі Сили оборони знищили у травні.

Там зауважили також, що інженерно-фортифікаційні споруди є сильною стороною ворога.

Мапа DeepState

Що передувало: За даними ОСУВ "Хортиця" станом на 8 червня, більша частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони. Водночас окупанти нарощують на цьому напрямку своє угруповання.