Росіяни окопуються під Вовчанськом – DeepState
Середа, 12 червня 2024, 18:36
Російські війська проводять інженерно-фортифікаційне облаштування за 2,7 км на північний схід від Вовчанська Харківської області.
Джерело: проєкт DeepState
Деталі: Повідомляється, що в роботах бере участь відповідна техніка.
Реклама:
Проєкт нагадав, що як мінімум одну одиницю такої техніки в цьому районі Сили оборони знищили у травні.
Там зауважили також, що інженерно-фортифікаційні споруди є сильною стороною ворога.
Що передувало: За даними ОСУВ "Хортиця" станом на 8 червня, більша частина Вовчанська перебуває під контролем Сил оборони. Водночас окупанти нарощують на цьому напрямку своє угруповання.