Россияне окапываются под Волчанском – DeepState

Российские войска проводят инженерно-фортификационное обустройство в 2,7 км к северо-востоку от Волчанска Харьковской области.

Источник: проект DeepState

Детали: Сообщается, что в работах участвует соответствующая техника.

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Проект напомнил, что как минимум одну единицу такой техники в этом районе Силы обороны уничтожили в мае.

Там отметили также, что инженерно-фортификационные сооружения являются сильной стороной врага.

Карта DeepState

Что предшествовало: По данным ОСГВ "Хортица" по состоянию на 8 июня, большая часть Волчанска находится под контролем Сил обороны. В то же время оккупанты наращивают на этом направлении свою группировку.