Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

Россияне окапываются под Волчанском – DeepState

Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 18:36
Россияне окапываются под Волчанском – DeepState
иллюстративное фото от Getty Images

Российские войска проводят инженерно-фортификационное обустройство в 2,7 км к северо-востоку от Волчанска Харьковской области.

Источник: проект DeepState

Детали: Сообщается, что в работах участвует соответствующая техника.

Реклама:

Проект напомнил, что как минимум одну единицу такой техники в этом районе Силы обороны уничтожили в мае.

Там отметили также, что инженерно-фортификационные сооружения являются сильной стороной врага.

 
Карта DeepState

Что предшествовало: По данным ОСГВ "Хортица" по состоянию на 8 июня, большая часть Волчанска находится под контролем Сил обороны. В то же время оккупанты наращивают на этом направлении свою группировку.

Темы: Харьковская областьвойнаконтрнаступлениеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты обстреляли село Куриловка на Харьковщине, пострадали два человека
Россияне ночью ударили по пожарной части на Харьковщине
Николаевские морпехи показали феерический салют из вражеской БМП
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: