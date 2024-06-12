Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

ЄСПЛ провів слухання у справі про окупований Донбас

Андрій Синявський, Євген КізіловСереда, 12 червня 2024, 19:47
ЄСПЛ провів слухання у справі про окупований Донбас
українська делегація на слуханнях в ЄСПЛ. Фото: ОП

В Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання щодо справи "Україна та Нідерланди проти РФ". Провадження стосується порушення Росією прав людини на окупованих територіях Донбасу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента України

Деталі: За результатами усних слухань уряд України очікує, що ЄСПЛ визнає існування порушень прав людини з боку Росії та перейде до етапу щодо справедливої сатисфакції.

Реклама:

Нагадаємо, у даній справі суд розглядає колективну скаргу України та Нідерландів проти РФ у тому, що вона після окупації Донбасу у 2014 році системно порушувала права людини на цих територіях, або не розслідувала скоєні там порушення, і як держава-окупант повинна нести відповідальність за події на цій території.

Уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко повідомила у Facebook, що Київ представив свою позицію щодо суті в частині міждержавної справи щодо Донбасу, починаючи з 2014 року, а також щодо прийнятності й суті в частині повномасштабного вторгнення.

Уряд Королівства Нідерландів представляв позицію стосовно збиття Росією літака рейсу МН17, включаючи виступ представника організації Foundation Air Disaster MH17, який представляв родичів загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Уряди Британії та Польщі окремо представили свою позицію, а спільну позицію всіх інших третіх сторін представила Норвегія. Їхні питання стосувалися екстратериторіальної юрисдикції, а також співвідношення міжнародного гуманітарного права та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Представники Росії не з'явились на слуханнях.

Своєю чергою заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра зазначила, що агресивна та варварська поведінка РФ порушує всі основні принципи міжнародного права.

"Уряд України продемонстрував це доказами під час провадження у цій міждержавній справі", – йдеться в пресрелізі Офісу президента.

Проміжне рішення від 25 січня 2023 року стало беззаперечною перемогою України, зокрема через чітке визначення того, що де-факто війна Росії проти України триває з 2014, а не 2022 року. 

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

У Мін'юсті України кажуть, що Росія продовжує цікавитися провадженнями проти неї у Європейському суді з прав людини, хоча публічно заявляє протилежне. 

Читайте також інтерв’ю з Маргаритою Сокоренко про позови України проти Росії у міжнародних судах: "Росія розпадеться – не 'якщо', а 'коли'. Та механізм компенсацій за агресію з'явиться ще до того"

Теми: ЄСПЛРосіяУкраїнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
ЄСПЛ
"Саакашвілі проти Грузії": колишній президент програв справу в ЄСПЛ
ЄСПЛ зобов’язав Грузію сплатити компенсації протестувальникам, постраждалим у "ніч Гаврилова"
ЄСПЛ відхилив позов російського співака Кіркорова щодо заборони в'їзду в Литву
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: