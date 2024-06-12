ЕСПЧ провел слушания по делу об оккупированном Донбассе

В Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по делу "Украина и Нидерланды против РФ". Производство касается нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Донбасса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента Украины

Детали: По результатам устных слушаний правительство Украины ожидает, что ЕСПЧ признает существование нарушений прав человека со стороны России и перейдет к этапу по справедливой сатисфакции.

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Напомним, в данном деле суд рассматривает коллективную жалобу Украины и Нидерландов против РФ в том, что она после оккупации Донбасса в 2014 году системно нарушала права человека на этих территориях, или не расследовала совершенные там нарушения, и как государство-оккупант должна нести ответственность за события на этой территории.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко сообщила в Facebook, что Киев представил свою позицию по сути в части межгосударственного дела по Донбассу, начиная с 2014 года, а также по приемлемости и сути в части полномасштабного вторжения.

Правительство Королевства Нидерландов представляло позицию относительно сбития Россией самолета рейса МН17, включая выступление представителя организации Foundation Air Disaster MH17, который представлял родственников погибших.

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Правительства Великобритании и Польши отдельно представили свою позицию, а общую позицию всех остальных третьих стран представила Норвегия. Их вопросы касались экстратерриториальной юрисдикции, а также соотношения международного гуманитарного права и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представители России не появились на слушаниях.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая отметила, что агрессивное и варварское поведение РФ нарушает все основные принципы международного права.

"Правительство Украины продемонстрировало это доказательствами во время производства по этому межгосударственному делу", – говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Промежуточное решение от 25 января 2023 года стало безоговорочной победой Украины, в частности из-за четкого определения того, что де-факто война России против Украины продолжается с 2014, а не 2022 года.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.

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