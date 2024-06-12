Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экономическая правда приглашает на первый за время большой войны Банковский форум

ЕСПЧ провел слушания по делу об оккупированном Донбассе

Андрей Синявский, Евгений КизиловСреда, 12 июня 2024, 19:47
ЕСПЧ провел слушания по делу об оккупированном Донбассе
украинская делегация на слушаниях в ЕСПЧ. Фото: ОП

В Европейском суде по правам человека состоялись устные слушания по делу "Украина и Нидерланды против РФ". Производство касается нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Донбасса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента Украины

Детали: По результатам устных слушаний правительство Украины ожидает, что ЕСПЧ признает существование нарушений прав человека со стороны России и перейдет к этапу по справедливой сатисфакции.

Реклама:

Напомним, в данном деле суд рассматривает коллективную жалобу Украины и Нидерландов против РФ в том, что она после оккупации Донбасса в 2014 году системно нарушала права человека на этих территориях, или не расследовала совершенные там нарушения, и как государство-оккупант должна нести ответственность за события на этой территории.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко сообщила в Facebook, что Киев представил свою позицию по сути в части межгосударственного дела по Донбассу, начиная с 2014 года, а также по приемлемости и сути в части полномасштабного вторжения.

Правительство Королевства Нидерландов представляло позицию относительно сбития Россией самолета рейса МН17, включая выступление представителя организации Foundation Air Disaster MH17, который представлял родственников погибших.

ВИДЕО ДНЯ

Правительства Великобритании и Польши отдельно представили свою позицию, а общую позицию всех остальных третьих стран представила Норвегия. Их вопросы касались экстратерриториальной юрисдикции, а также соотношения международного гуманитарного права и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Представители России не появились на слушаниях.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая отметила, что агрессивное и варварское поведение РФ нарушает все основные принципы международного права.

"Правительство Украины продемонстрировало это доказательствами во время производства по этому межгосударственному делу", – говорится в пресс-релизе Офиса президента.

Промежуточное решение от 25 января 2023 года стало безоговорочной победой Украины, в частности из-за четкого определения того, что де-факто война России против Украины продолжается с 2014, а не 2022 года.

Как известно, Европейский суд по правам человека решил и дальше рассматривать иски против РФ, несмотря на ее исключение из Совета Европы вскоре после начала полномасштабной войны.

В Минюсте Украины говорят, что Россия продолжает интересоваться производствами против нее в Европейском суде по правам человека, хотя публично заявляет обратное.

Читайте также интервью с Маргаритой Сокоренко об исках Украины против России в международных судах: "Россия распадется – не 'если', а 'когда'. И механизм компенсаций за агрессию появится еще до того"

Темы: ЕСПЧРосcияУкраинаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"

Относительно имущества заместителя генпрокурора Вербицкого начали служебное расследование

В Украине запретили партию "Наш край", имущество передадут государству

фотоВ Киеве "устал" еще один мост

фотоРоссийские войска обстреляли Харьковщину, погибли и пострадали

Украина и ЕС согласовали соглашение по безопасности, в ОП анонсировали подписание

Все новости...
ЕСПЧ
"Саакашвили против Грузии": бывший президент проиграл дело в ЕСПЧ
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить компенсации протестующим, пострадавшим в "ночь Гаврилова"
ЕСПЧ отклонил иск российского певца Киркорова о запрете въезда в Литву
Последние новости
01:20
Военные США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ
00:48
обновляется от 22:41Воздушные силы сообщили об активности 4 бомбардировщиков Ту-95МС и "Шахеды"
00:40
Будущее в стиле Илона Маска и анимация, что может вызвать тревожность. Интервью режиссера Жереми Перина
00:26
Белый дом подтвердил разрешение бить по РФ через границу на Харьковщине и Сумщине – СМИ
00:11
Создает уют практически из ничего: как девушка из Крыма помогает обустроить старые дома на Черниговщине
00:04
Евро-2024Шотландия и Швейцария сыграли вничью во 2 туре Евро-2024
23:49
Новости экономики 19 июня: обвал пешеходного моста в Киеве, новые санкции ЕС против РФ
23:34
Генштаб: Враг значительно активизировал усилия на Краматорском направлении
23:15
Гендиректор МАГАТЭ назвал своевременными намерения построить новые блоки на Хмельницкой АЭС
23:01
Россияне обстреляли Торецк, Роскошное и Железное в Донецкой области – один погибший и двое раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: