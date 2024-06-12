Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

На Київщині понад 15 годин триває ліквідація пожежі, що виникла через російську атаку

Тетяна ОлійникСереда, 12 червня 2024, 23:03
На Київщині понад 15 годин триває ліквідація пожежі, що виникла через російську атаку
Фото - ДСНС Київщини

На Київщині понад 15 годин триває пожежа на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії РФ.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Київщина: триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

Реклама:

На місці працюють 247 людей особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги".

 
фото - дснс
 
фото - дснс

Що передувало: 

Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Теми: пожежавійнаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 9 загиблих та 29 поранених
Литва передає Україні 14 БТРів
Керівництво ЗСУ зобов'язали узгоджувати тези до інтерв'ю і блогів зі Страткомом - ЗМІ
Франція: G7 погодила кредит Україні в $50 млрд за рахунок росактивів
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: