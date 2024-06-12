На Київщині понад 15 годин триває ліквідація пожежі, що виникла через російську атаку

На Київщині понад 15 годин триває пожежа на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії РФ.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Київщина: триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

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На місці працюють 247 людей особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги".

фото - дснс

фото - дснс

Що передувало:

Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

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