На Київщині понад 15 годин триває ліквідація пожежі, що виникла через російську атаку
Середа, 12 червня 2024, 23:03
На Київщині понад 15 годин триває пожежа на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії РФ.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Київщина: триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.
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На місці працюють 247 людей особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги".
Що передувало:
Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
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