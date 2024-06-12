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В Киевской области более 15 часов продолжается ликвидация пожара, возникшего из-за российской атаки

Татьяна ОлейникСреда, 12 июня 2024, 23:03
В Киевской области более 15 часов продолжается ликвидация пожара, возникшего из-за российской атаки
Фото - ГСЧС Киевской области

В Киевской области более 15 часов продолжается пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вооруженной агрессии РФ.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Киевская область: продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

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На месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда".

 
фото - гсчс
 
фото - гсчс

Что предшествовало:

Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Темы: пожарвойнаракетный удар
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