В Киевской области более 15 часов продолжается ликвидация пожара, возникшего из-за российской атаки
Среда, 12 июня 2024, 23:03
В Киевской области более 15 часов продолжается пожар на промышленном предприятии, возникший в результате вооруженной агрессии РФ.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Киевская область: продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.
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На месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда".
Что предшествовало:
Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.
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