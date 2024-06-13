Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Пентагон: На 23-му "Рамштайні" обговорюватимуть ППО для України

Ірина БалачукЧетвер, 13 червня 2024, 02:38
Пентагон: На 23-му Рамштайні обговорюватимуть ППО для України
Заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх. Фото defense.gov

Питання посилення протиповітряної оборони України системами Patriot, або іншими будуть обговорювати на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке пройде в очному форматі 13 червня у Брюсселі.

Джерело: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у відповідь на питання журналістів

Деталі: Кореспондент запитала, коли США очікують доставки нової системи Patriot в Україну і який вплив, на думку Пентагона, це матиме на війну.

Реклама:

Пряма мова Сінгх: "Щодо питання України і протиповітряної оборони. Я бачила деякі повідомлення. Щодо Patriot, то в то в мене немає жодних оголошень наразі. Але ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їм потрібно − чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тому я впевнена, що це буде темою обговорення завтра на засіданні UDCG (Контактної групи з питань оборони України)".

Деталі: Сінгх додала, що глава Міноборони США Ллойд Остін уже вилетів до Брюсселя для участі в 23-му "Рамштайні" 13 червня і у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 14 червня.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАРамштайнППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
США
Росія втручатиметься у вибори в США, щоб послабити Штати і підтримку України − Bloomberg
Посол США пояснила слова Байдена про "мир в Україні без членства НАТО"
"Укроборонпром" створить спільне підприємство з американською Amentum Servic
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: