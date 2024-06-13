Пентагон: На 23-му "Рамштайні" обговорюватимуть ППО для України

Питання посилення протиповітряної оборони України системами Patriot, або іншими будуть обговорювати на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яке пройде в очному форматі 13 червня у Брюсселі.

Джерело: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх на брифінгу у відповідь на питання журналістів

Деталі: Кореспондент запитала, коли США очікують доставки нової системи Patriot в Україну і який вплив, на думку Пентагона, це матиме на війну.

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Пряма мова Сінгх: "Щодо питання України і протиповітряної оборони. Я бачила деякі повідомлення. Щодо Patriot, то в то в мене немає жодних оголошень наразі. Але ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України. Це те, що їм потрібно − чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тому я впевнена, що це буде темою обговорення завтра на засіданні UDCG (Контактної групи з питань оборони України)".

Деталі: Сінгх додала, що глава Міноборони США Ллойд Остін уже вилетів до Брюсселя для участі в 23-му "Рамштайні" 13 червня і у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 14 червня.

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