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Пентагон: На 23-м "Рамштайне" будут обсуждать ПВО для Украины

Ирина БалачукЧетверг, 13 июня 2024, 02:38
Пентагон: На 23-м Рамштайне будут обсуждать ПВО для Украины
Заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх. Фото defense.gov

Вопрос усиления противовоздушной обороны Украины системами Patriot, или другими будут обсуждать на очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое пройдет в очном формате 13 июня в Брюсселе.

Источник: заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в ответ на вопросы журналистов

Детали: Корреспондент спросила, когда США ожидают доставки новой системы Patriot в Украину и какое влияние, по мнению Пентагона, это окажет на войну.

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Прямая речь Сингх: "По вопросу Украины и противовоздушной обороны. Я видела некоторые сообщения. Что касается Patriot, то у меня нет никаких объявлений пока. Но мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины. Это то, что им нужно − или в виде Patriot, или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения завтра на заседании UDCG (Контактной группы по вопросам обороны Украины)".

Детали: Сингх добавила, что глава Минобороны США Ллойд Остин уже вылетел в Брюссель для участия в 23-м "Рамштайне" 13 июня и во встрече министров обороны стран НАТО 14 июня.

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Темы: СШАРамштайнПВОпомощь Украине
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