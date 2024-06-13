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Українські сили намагаються послабити російську ППО перед отриманням F-16 − ISW

Ірина БалачукЧетвер, 13 червня 2024, 04:50
Українські сили намагаються послабити російську ППО перед отриманням F-16 − ISW
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Українські війська докладають зусиль, щоб послабити російську протиповітряну оборону − у разі успіху це може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовану авіацію в довгостроковій перспективі, вважає Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики ISW нагадують, що в ніч з 11 на 12 червня українські війська завдали ударів по одній батареї С-300 і двох батареях С-400 поблизу окупованих Бельбека і Севастополя у Криму.

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Інститут вивчення війни також підкреслює, що на геолокаційних знімках, опублікованих 12 червня, видно пошкоджені і знищені російські засоби С-300 на північ від окупованої Євпаторії і знищену російську радіолокаційну систему С-400 на південь від окупованого Джанкоя − тож це підтверджує повідомлення українського Генштабу від 10 червня про удари по російських засобах ППО в цих районах.

"Деякі російські джерела припускають, що українські війська використовували ATACMS під час удару 11-12 червня, хоча ISW не може підтвердити, які саме системи використовували українські війська", − йдеться в повідомленні.

Також аналітики згадують, що засновник спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки України Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували HIMARS для знищення чотирьох російських систем С-300 у Бєлгородській області.

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Повідомляється, що знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це у свою чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.

ISW зазначає, що речник ГУР Андрій Юсов також уточнив 12 червня, що удари українських безпілотників по аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області між 7 і 8 червня пошкодили два російські винищувачі Су-57, а не один, як повідомлялося раніше.

Аналітики підкреслюють, що системи ППО С-300/С-400 і винищувачі Су-57 є важливими російськими засобами протиповітряної оборони та авіації, які позбавляють Україну можливості здійснювати польоти на літаках поблизу фронту і підтримують російські наступальні операції в Україні.

Дослівно ISW: "Українські війська ймовірно прагнуть послабити російську протиповітряну оборону до того, як Україна отримає значну кількість літаків, щоб створити умови для майбутнього використання Україною пілотованої авіації ближче до прифронтових районів. Українські війська ймовірно намагаються послабити російську протиповітряну оборону напередодні очікуваних поставок винищувачів F-16 в Україну, які, як повідомляється, розпочнуться в невеликих кількостях влітку і восени 2024 року".

Аналітики вважають, що українські збройні сили ймовірно з часом зможуть перейти до підтримки авіацією  наземних операцій, за умови, що українські військові отримають достатню кількість винищувачів, західні партнери підготують достатню кількість кваліфікованих пілотів і якщо Україні вдасться послабити російську протиповітряну оборону.

При цьому ISW нагадує, що українські та західні офіційні особи раніше зазначали, що знадобиться значний час для належної підготовки достатньої кількості українських пілотів і оснащення українських збройних сил щонайменше 150 літаками F-16, необхідними для здобуття переваги в повітрі і для підтримки наземних операцій.

"Українські офіційні особи також визначили, що вони планують використовувати F-16 та інші літаки для обмеження дій російської авіації, а речник ПС України Ілля Євлаш зазначив, що лише двох ескадрилей F-16 − приблизно 18 літаків − буде достатньо, щоб суттєво вплинути на ситуацію в українському повітряному просторі", − підсумували аналітики Інституту вивчення війни.

Теми: РосіяППО
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