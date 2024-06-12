ГУР підтверджує: у РФ були пошкоджені одночасно два Су-57

супутникові фото після ударів по су-57, гур

Нещодавно на території РФ було одразу уражено два російських літаки Су-57, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Джерело: Юсов у ефірі телемарафону

Пряма мова Юсова: "Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора, це майже 600 км від лінії нашого кордону.

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Ми не коментували офіційно, чия це операція, ну але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 значно пошкоджений, а інший - має легші, імовірно його можливо відновити в швидші терміни.

Тим не менше, факт - уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі - гордість рашистських космічний сил, які піддаються ураженню".

Деталі: За словами Юсова, таких літаків у росіян менш ніж десять.

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Довідково: Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Що передувало: 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Раніше ГУР не було впевнене, що пошкоджених літаків було два.