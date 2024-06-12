Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

ГУР підтверджує: у РФ були пошкоджені одночасно два Су-57

Роман ПетренкоСереда, 12 червня 2024, 16:25
ГУР підтверджує: у РФ були пошкоджені одночасно два Су-57
супутникові фото після ударів по су-57, гур

Нещодавно на території РФ було одразу уражено два російських літаки Су-57, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Джерело: Юсов у ефірі телемарафону

Пряма мова Юсова: "Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора, це майже 600 км від лінії нашого кордону.

Реклама:

Ми не коментували офіційно, чия це операція, ну але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 значно пошкоджений, а інший - має легші, імовірно його можливо відновити в швидші терміни.

Тим не менше, факт - уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі - гордість рашистських космічний сил, які піддаються ураженню".

Деталі: За словами Юсова, таких літаків у росіян менш ніж десять.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

Що передувало: 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Раніше ГУР не було впевнене, що пошкоджених літаків було два.

Теми: ГУРавіабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
Росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Запоріжжі
Прикордонники затримали у лісі 13 незаконних "туристів", які не дочекались інструкції провідників
Після обстрілу 12 червня на Київщині знайшли небезпечні частини касетних боєприпасів РФ
Росія вдарила по Кривому Рогу: щонайменше 6 загиблих та 11 поранених
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: