ГУР підтверджує: у РФ були пошкоджені одночасно два Су-57
Нещодавно на території РФ було одразу уражено два російських літаки Су-57, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Джерело: Юсов у ефірі телемарафону
Пряма мова Юсова: "Стосовно ураження Су-57 на території держави-агресора, це майже 600 км від лінії нашого кордону.
Ми не коментували офіційно, чия це операція, ну але аналітики можуть робити свої припущення. Отже, стосовно підтвердження ураження ми можемо говорити про те, що один Су-57 значно пошкоджений, а інший - має легші, імовірно його можливо відновити в швидші терміни.
Тим не менше, факт - уперше уражено літаки Су-57 і вперше уражено одразу два таких "наднових" російських винищувачі - гордість рашистських космічний сил, які піддаються ураженню".
Деталі: За словами Юсова, таких літаків у росіян менш ніж десять.
Довідково: Су-57 ― найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.
Що передувало: 8 червня на території аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.
Раніше ГУР не було впевнене, що пошкоджених літаків було два.