У Кривому Розі зросла кількість поранених через атаку РФ, у місті оголосили жалобу

Кількість постраждалих через ракетний удар РФ 12 червня по Кривому Рогу зросла до 32 людей, серед них — 5 дітей. Також відомо про 9 загиблих. 14 червня у місті оголосили День жалоби.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя".

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Деталі: За словами Вілкула, наразі триває ліквідація наслідків ракетної атаки. До робіт залучили 12 бригад комунальників.

Також 14 червня у Кривому Розі буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Росія вдень 12 червня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, станом на вечір середи було відомо про 29 поранених людину і 9 загиблих.