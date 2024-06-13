Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

У Кривому Розі зросла кількість поранених через атаку РФ, у місті оголосили жалобу

Анастасія ПроцЧетвер, 13 червня 2024, 09:05
У Кривому Розі зросла кількість поранених через атаку РФ, у місті оголосили жалобу
Ліквідація наслідків ракетного удару по Кривому Рогу 12 червня. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих через ракетний удар РФ 12 червня по Кривому Рогу зросла до 32 людей, серед них — 5 дітей. Також відомо про 9 загиблих. 14 червня у місті оголосили День жалоби.

Джерело: голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул 

Пряма мова: "9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей. До лікарень міста було госпіталізовано 13 поранених, з них 5 у тяжкому стані, 1 – у вкрай тяжкому стані. Усім їм надається вся необхідна допомога, лікарі борються за їх життя".

Реклама:

Деталі: За словами Вілкула, наразі триває ліквідація наслідків ракетної атаки. До робіт залучили 12 бригад комунальників.

Також 14 червня у Кривому Розі буде оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожої ракетної атаки.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Росія вдень 12 червня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, станом на вечір середи було відомо про 29 поранених людину і 9 загиблих.

Теми: Кривий Рігжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
WP: Трамп зможе скасувати безпекову угоду, яку планують підписати Байден і Зеленський
У США заявили, що кораблі РФ в порту поблизу штатів не становлять для них загрози
ССО уразили рідкісну і новітню станцію зв’язку росіян
У четвер відбулося уже майже 40 боїв на фронті, найбільше - на Курахівському напрямку
Останні новини
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
22:37
"Укренерго" зменшило термін відключень світла у четвер
Усі новини...
Реклама:
Реклама: