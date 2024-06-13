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В Кривом Роге возросло количество раненых из-за атаки РФ, в городе объявили траур

Анастасия ПроцЧетверг, 13 июня 2024, 09:05
В Кривом Роге возросло количество раненых из-за атаки РФ, в городе объявили траур
Ликвидация последствий ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших из-за ракетного удара РФ 12 июня по Кривому Рогу возросло до 32 человек, среди них - 5 детей. Также известно о 9 погибших. 14 июня в городе объявили День траура.

Источник: председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "9 погибших, 32 раненых, из них 5 детей. В больницы города были госпитализированы 13 раненых, из них 5 в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом состоянии. Всем им оказывается вся необходимая помощь, врачи борются за их жизнь".

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Детали: По словам Вилкула, сейчас продолжается ликвидация последствий ракетной атаки. К работам привлекли 12 бригад коммунальщиков.

Также 14 июня в Кривом Роге будет объявлен День траура по погибшим в результате вражеской ракетной атаки.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Россия днем 12 июня нанесла ракетный удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, по состоянию на вечер среды было известно о 29 раненых человека и 9 погибших.

Темы: Кривой Рогжертвы
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