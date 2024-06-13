ОВА: У Харкові фіксується менше обстрілів з С-300

харків після атаки з с-300, ілюстративне фото мерії

Військова адміністрація фіксує менше обстрілів Харкова із російських установок ЗРК С-300.

Джерело: очільник ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону

Пряма мова Синєгубова: "Те, що менше застосовуються (С-300 – ред.) – це однозначно. Це відчувають усі харків’яни.

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Ворог щоночі та вдень завдавав ударів з С-300, та ми наразі констатуємо, що таких обстрілів стало значно менше.

Однак ця загроза все ще зберігається".

Нагадаємо: За даними ISW, засновник спецпідрозділу Kraken Костянтин Немічев підтвердив 12 червня, що українські сили використовували HIMARS для знищення чотирьох російських систем С-300 у Бєлгородській області.

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Знищення російських систем ППО в Бєлгородській області спонукало російське командування перекинути на цю територію засоби ППО з Криму, а це у свою чергу погіршило протиповітряну оборону на тимчасово окупованому півострові.