ОВА: В Харькове фиксируется меньше обстрелов из С-300

харьков после атаки из с-300, иллюстративное фото мэрии

Военная администрация фиксирует меньше обстрелов Харькова из российских установок ЗРК С-300.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона

Прямая речь Синегубова: "То, что меньше применяются (С-300 - ред.) - это однозначно. Это чувствуют все харьковчане.

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Враг каждую ночь и днем наносил удары из С-300, и мы сейчас констатируем, что таких обстрелов стало значительно меньше.

Однако эта угроза все еще сохраняется".

Напомним: По данным ISW, основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев подтвердил 12 июня, что украинские силы использовали HIMARS для уничтожения четырех российских систем С-300 в Белгородской области.

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Уничтожение российских систем ПВО в Белгородской области побудило российское командование перебросить на эту территорию средства ПВО из Крыма, а это в свою очередь ухудшило противовоздушную оборону на временно оккупированном полуострове.