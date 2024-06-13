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Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині

Роман ПетренкоЧетвер, 13 червня 2024, 16:04
Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
фото: ДСНС

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Майже півтори доби пожежу не можуть ліквідувати.

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На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

 

Нагадаємо

  • Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
  • В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Теми: Київська областьракетний ударобстріл
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