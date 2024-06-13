Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині
Четвер, 13 червня 2024, 16:04
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.
Джерело: ДСНС
Деталі: Майже півтори доби пожежу не можуть ліквідувати.
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На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Нагадаємо
- Через ворожу атаку в ніч на 12 червня на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті.
- В ніч на середу протиповітряна оборона України збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.