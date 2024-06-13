Сотні рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару РФ по Київщині

На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок російського обстрілу в ніч на 12 червня.

Джерело: ДСНС

Деталі: Майже півтори доби пожежу не можуть ліквідувати.

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На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

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