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Сотни спасателей уже полтора суток тушат пожар после удара РФ по Киевской области

Роман ПетренкоЧетверг, 13 июня 2024, 16:04
Сотни спасателей уже полтора суток тушат пожар после удара РФ по Киевской области
фото: ГСЧС

В Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российского обстрела в ночь на 12 июня.

Источник: ГСЧС

Детали: Почти полтора суток пожар не могут ликвидировать.

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На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

 

Напомним:

  • Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.
  • В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.

Темы: Киевская областьракетный ударобстрел
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