Сотни спасателей уже полтора суток тушат пожар после удара РФ по Киевской области

В Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российского обстрела в ночь на 12 июня.

Источник: ГСЧС

Детали: Почти полтора суток пожар не могут ликвидировать.

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На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним: