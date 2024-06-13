Сотни спасателей уже полтора суток тушат пожар после удара РФ по Киевской области
Четверг, 13 июня 2024, 16:04
В Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате российского обстрела в ночь на 12 июня.
Источник: ГСЧС
Детали: Почти полтора суток пожар не могут ликвидировать.
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На месте работают 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Напомним:
- Из-за вражеской атаки в ночь на 12 июня в Киевской области произошел пожар на промышленном объекте.
- В ночь на среду противовоздушная оборона Украины сбила 29 воздушных целей врага из 30 запущенных, из них 5 ракет и 24 дрона-камикадзе.