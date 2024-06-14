Посольство США в Україні заперечило причетність Держдепартаменту до публікації "Texty.org.ua"

Посольство США в Україні відповіло на запит "Радіо Свобода" щодо публікації дослідження виданням Texty.org.ua" стосовно людей та організацій, котрі начебто виступають у США проти підтримки України.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівний коментар посольства США в Україні: "Державний департамент не брав жодної ролі чи участі в згаданому проєкті "Американські гойдалки", опублікованому Texty.org.ua".

Реклама:

Що передувало: