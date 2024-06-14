Посольство США в Україні заперечило причетність Держдепартаменту до публікації "Texty.org.ua"
П'ятниця, 14 червня 2024, 01:20
Посольство США в Україні відповіло на запит "Радіо Свобода" щодо публікації дослідження виданням Texty.org.ua" стосовно людей та організацій, котрі начебто виступають у США проти підтримки України.
Джерело: "Радіо Свобода"
Дослівний коментар посольства США в Україні: "Державний департамент не брав жодної ролі чи участі в згаданому проєкті "Американські гойдалки", опублікованому Texty.org.ua".
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Що передувало:
- Українське видання "Texty.org.ua" заявило про тиск і погрози від американських політиків і посадовців після публікації дослідження щодо людей та організації, котрі виступають у США проти підтримки України.
- Ґрунтуючись на відкритих, зокрема й офіційних, джерелах журналісти проаналізували їхні аргументи та порівняли їх із поширеними російськими наративами. Крім того, Також "Texty.org" дослідило, як люди та організації зі списку взаємодіють між собою в публічному просторі, а деякі з них – із російськими медіа й державними інституціями.
- Після публікації дослідження директор Інституту Рона Пола Деніел Макадамс заявив, що видання "Texty.org", фінансоване американським урядом, створило hate list американських громадян.
- Цю інформацію почали поширювати інші консервативні видання, ультраправі та ліві американські активісти. За словами журналістів, вони атакували редакцію "Texty.org.ua", зокрема погрожуючи авторам статті.
- Об'єднання українських медіа "Медіарух" категорично засудило хвилю тиску, наклепів та погроз на адресу українського видання "Тексти" від американських політиків і посадовців після публікації дослідження щодо людей, котрі виступають у США проти підтримки України.