Посольство США в Украине отрицает причастность Госдепартамента к публикации "Texty.org.ua"
Пятница, 14 июня 2024, 01:20
Посольство США в Украине ответило на запрос "Радио Свобода" относительно публикации исследования изданием Texty.org.ua" относительно людей и организаций, которые якобы выступают в США против поддержки Украины.
Источник: "Радио Свобода"
Дословный комментарий посольства США в Украине: "Государственный департамент не принимал никакой роли или участия в упомянутом проекте "Американские качели", опубликованном Texty.org.ua".
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Что предшествовало:
- Украинское издание "Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах от американских политиков и должностных лиц после публикации исследования в отношении людей и организации, выступающих в США против поддержки Украины.
- Основываясь на открытых, в том числе и официальных источниках, журналисты проанализировали их аргументы и сравнили их с распространенными российскими нарративами. Кроме того, Также "Texty.org" исследовало, как люди и организации из списка взаимодействуют между собой в публичном пространстве, а некоторые из них – с российскими медиа и государственными институтами.
- После публикации исследования директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс заявил, что издание "Texty.org", финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан.
- Эту информацию стали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. По словам журналистов, они атаковали редакцию "Texty.org.ua", в том числе угрожая авторам статьи.
- Объединение украинских медиа "Медиарух" категорически осудило волну давления, клеветы и угроз в адрес украинского издания "Тексты" от американских политиков и чиновников после публикации исследования в отношении людей, выступающих в США против поддержки Украины.