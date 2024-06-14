Посольство США в Украине отрицает причастность Госдепартамента к публикации "Texty.org.ua"

Посольство США в Украине ответило на запрос "Радио Свобода" относительно публикации исследования изданием Texty.org.ua" относительно людей и организаций, которые якобы выступают в США против поддержки Украины.

Источник: "Радио Свобода"

Дословный комментарий посольства США в Украине: "Государственный департамент не принимал никакой роли или участия в упомянутом проекте "Американские качели", опубликованном Texty.org.ua".

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