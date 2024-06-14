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Посольство США в Украине отрицает причастность Госдепартамента к публикации "Texty.org.ua"

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 01:20
Посольство США в Украине отрицает причастность Госдепартамента к публикации Texty.org.ua
ФОТО - TEXTY.ORG.UA

Посольство США в Украине ответило на запрос "Радио Свобода" относительно публикации исследования изданием Texty.org.ua" относительно людей и организаций, которые якобы выступают в США против поддержки Украины.

Источник: "Радио Свобода"

Дословный комментарий посольства США в Украине: "Государственный департамент не принимал никакой роли или участия в упомянутом проекте "Американские качели", опубликованном Texty.org.ua".

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Что предшествовало:

  • Украинское издание "Texty.org.ua" заявило о давлении и угрозах от американских политиков и должностных лиц после публикации исследования в отношении людей и организации, выступающих в США против поддержки Украины.
  • Основываясь на открытых, в том числе и официальных источниках, журналисты проанализировали их аргументы и сравнили их с распространенными российскими нарративами. Кроме того, Также "Texty.org" исследовало, как люди и организации из списка взаимодействуют между собой в публичном пространстве, а некоторые из них – с российскими медиа и государственными институтами.
  • После публикации исследования директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс заявил, что издание "Texty.org", финансируемое американским правительством, создало hate list американских граждан.
  • Эту информацию стали распространять другие консервативные издания, ультраправые и левые американские активисты. По словам журналистов, они атаковали редакцию "Texty.org.ua", в том числе угрожая авторам статьи.
  • Объединение украинских медиа "Медиарух" категорически осудило волну давления, клеветы и угроз в адрес украинского издания "Тексты" от американских политиков и чиновников после публикации исследования в отношении людей, выступающих в США против поддержки Украины.

Темы: СМИСШАпомощь Украине
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