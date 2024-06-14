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У Запоріжжі пролунали вибухи – ОВА

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 червня 2024, 01:44
У Запоріжжі пролунали вибухи – ОВА
ілюстративне фото Getty images

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи у Запоріжжі.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Вибух у Запоріжжі".

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Доповнено. Пізніше Федоров повідомив про повторні вибухи.

Нагадаємо:

  • Увечері 13 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БПЛА на території України та зліт російських бомбардувальників ТУ22 М3 та ТУ95 МС.
  • Також Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно східного напрямку. Вони повідомили про дві ракети ворога у напрямку Запоріжжя.

Теми: Запоріжжявибух
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