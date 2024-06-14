В Запорожье прогремели взрывы - ОВА
Пятница, 14 июня 2024, 01:44
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожье.
Источник: Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Взрыв в Запорожье".
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Дополнено. Позже Федоров сообщил о повторных взрывах.
Напомним:
- Вечером 13 июня Воздушные силы ВСУ сообщили об ударных БПЛА на территории Украины и взлете российских бомбардировщиков ТУ22 М3 и ТУ95 ТС.
- Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления. Они сообщили о двух ракетах врага в направлении Запорожья.