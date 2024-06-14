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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности

Станислав ПогориловПятница, 14 июня 2024, 03:05
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности
Фото: карта тревог

Из-за ракетной опасности в ночь на 14 июня во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу, она длилась более полутора часов.

Источник: карта тревог, Воздушные силы

Детали: Перед этим, поздно вечером 13 июня россияне запустили ударные БПЛА, также было сообщено о взлете российских бомбардировщиков ТУ22 М3 и ТУ95 МС.

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Обновляется:

03.02 Ракетная опасность для северо-запада

03.03 с Сумщины курсом на запад.

ВИДЕО ДНЯ

03.11 Еще одна группа крылатых ракет на Черниговщине, в направлении города.

03.16 Несколько групп крылатых ракет направляются из Черниговской области в направлении Киевской. Курс юго-западный.

03.27 Ракеты продолжают движение: в южной части Киевской области курсом западнее; в северной части Черкасской области курсом на юго-запад.

03.30 Все ракеты на границе Киевской и Черкасской области направляются в Винницкую область.

03.43 Ракеты покидают Винницкую область и направляются западным курсом в направлении Хмельницкой области и Староконстантинова!

03.38 Ракеты разделяются и меняют курс. Группа ракет направляется на юге Киевской области курсом на Виннитчину. Группа ракет направляется северной частью Винницкой области курсом на Староконстантинов. Группа ракет направляется по южной части Винницкой области курсом на Хмельницкую область.

03.52 Остальные ракеты направляются южнее Хмельницкого. Курс юго-западный.

03.55 Направление - Каменец-Подольский.

03.58 Еще одна ракета юго-западнее Тернополя! Курс на Золочев.

04.00 Ракеты продолжают движение в направлении Коломыи.

04.05 Ракеты меняют курс. 3 ракеты из Коломыи повернули в обратном направлении на Хмельницкий. Еще 1 ракета направляется на север курсом на Ровно.

04.13 Ракеты направляются на Староконстантинов! Оставайтесь в укрытиях.

Темы: воздушная тревога
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