Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: нібито знищили 87 штук над РФ і Кримом

Пожежа у Морозовську. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ ASTRA

Російське Міноборони заявило, що вночі 14 червня сили ППО нібито перехопили і знищили 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.

Джерело: Міноборони РФ, губернатор Ростовської області Василь Голубєв, російські Telegram-канали

Деталі: Повідомляється, що нібито 70 безпілотників знищили над територією Ростовської області, 6 − над Воронезькою, 6 − над Курською, 2 − над Бєлгородською, 2 − над Волгоградською областю і 1 − над територією Криму.

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Російські Telegram-канали пишуть, що жителі Морозовська Ростовської області вночі повідомили про вибухи, у місті виникла пожежа. Telegram-канал Astra нагадує, що в Морозовську розташований військовий аеродром. 5 квітня він уже зазнав атаки.

Пожежа у Морозовську Фото з Telegram-каналу Astra

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок атаки БПЛА в Морозовському районі кілька населених пунктів залишилися без світла.

Раніше губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, що нібито вночі безпілотники атакували нафтобазу − вона нібито "незначно" пошкоджена.