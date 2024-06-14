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Окупанти вночі били по Харківщині: горіли житлові будинки і авто

Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 08:37
Окупанти вночі били по Харківщині: горіли житлові будинки і авто
Фото ДСНС

Уночі 14 червня російські окупанти завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківської області, у результаті чого вирували пожежі, але люди не постраждали.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району. За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль". 

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Фото ДСНС 

Деталі: Загальна площа пожеж − близько 200 кв.м. 

 
фото ДСНС 

За даними служби, жертв і постраждалих немає.

 
фото ДСНС 

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Теми: Харківська областьвійнапожежа
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