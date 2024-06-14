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Оккупанты ночью били по Харьковщине: горели жилые дома и авто

Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 08:37
Оккупанты ночью били по Харьковщине: горели жилые дома и авто
Фото ГСЧС

Ночью 14 июня российские оккупанты нанесли авиаудары по прифронтовым населенным пунктам Харьковской области, в результате чего бушевали пожары, но люди не пострадали.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Произошли разрушения и пожары в жилом секторе с. Купянск-Узловой и с. Глушковка Купянского района. По разным адресам горело 3 жилых дома и легковой автомобиль". 

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Фото ГСЧС

Детали: Общая площадь пожаров − около 200 кв.м. 

 
фото ГСЧС

По данным службы, жертв и пострадавших нет.

 
фото ГСЧС

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Темы: Харьковская областьвойнапожар
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