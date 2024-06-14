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На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті

Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 12:38
На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
Фото ДСНС

Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки.

Джерело: речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рубан: "Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження". 

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фото ДСНС 

Деталі: За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники. 

 
Фото ДСНС

Доповнено: О 12:33 у ДСНС повідомили, що станом на 11:00 14 червня ліквідація пожежі на промисловому підприємстві на Київщині триває. 

 
фото ДСНс

"На місці працюють 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та 5 пожежних потягів", − йдеться в повідомленні. 

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фото ДСНС

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Теми: Київська областьпожежа
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