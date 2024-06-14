На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті

Рятувальники третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті у Київській області, яка виникла вранці 12 червня у результаті російської атаки.

Джерело: речник ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рубан: "Станом на ранок 14 червня ліквідація ще триває. Загоряння локалізовано, розповсюдження вогню немає. Рятувальники працюють на охолодження".

Реклама:

фото ДСНС

Деталі: За її словами, наразі на місці задіяні 76 одиниць техніки і 232 пожежники.

Фото ДСНС

Доповнено: О 12:33 у ДСНС повідомили, що станом на 11:00 14 червня ліквідація пожежі на промисловому підприємстві на Київщині триває.

фото ДСНс

"На місці працюють 221 чоловік особового складу, 76 одиниць техніки та 5 пожежних потягів", − йдеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

фото ДСНС

Передісторія: