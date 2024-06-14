На Киевщине третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте

Спасатели третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте в Киевской области, который возник утром 12 июня в результате российской атаки.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рубан: "По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение".

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Фото ГСЧс

Детали: По ее словам, сейчас на месте задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных.

фото ГСЧС

Дополнено: В 12:33 в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 11:00 14 июня ликвидация пожара на промышленном предприятии в Киевской области продолжается.

фото ГСЧС

"На месте работают 221 человек личного состава, 76 единиц техники и 5 пожарных поездов", − говорится в сообщении.

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фото ГСЧС

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