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На Киевщине третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте

Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 12:38
На Киевщине третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте
Фото ГСЧС

Спасатели третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте в Киевской области, который возник утром 12 июня в результате российской атаки.

Источник: спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Рубан: "По состоянию на утро 14 июня ликвидация еще продолжается. Возгорание локализовано, распространения огня нет. Спасатели работают на охлаждение". 

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Фото ГСЧс

Детали: По ее словам, сейчас на месте задействованы 76 единиц техники и 232 пожарных. 

 
фото ГСЧС

Дополнено: В 12:33 в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 11:00 14 июня ликвидация пожара на промышленном предприятии в Киевской области продолжается. 

 
фото ГСЧС

"На месте работают 221 человек личного состава, 76 единиц техники и 5 пожарных поездов", − говорится в сообщении. 

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фото ГСЧС

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Темы: Киевская областьпожар
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