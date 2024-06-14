На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі − Демченко
Увечері 13 червня прикордонники Одеської області затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка − ці люди у такий спосіб намагалися доїхати до кордону з Молдовою.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі марафону новин, сайт ДПСУ
Пряма мова Демченка: "Цей транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. В подальшому, скоріше за все, ця група могла б поділитися на більш менші. Або злочинні організатори вигадували б якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови".
Деталі: Він додав, що наразі проводять перевірочні заходи щодо порушників. Також прикордонники викликали на місце події правоохоронців, щоб вони проти водія порушили справу де порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.
У ДПСУ додали, що вантажівку марки "Рено" зупинили неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.
Водій − мешканець Болградського району − замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років.
За даними ДПСУ, "туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.
За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня, і організатори стають зухвалішими.
Пряма мова речника ДПСУ: "Ми затримуємо таких осіб. Не варто їх називати ухилянтами, вони перш за все є порушниками державного кордону, бо частина з них може навіть не підпадати під категорію мобілізації, маючи вік менше 25 років.
Але за останній час ми бачимо зухвалість дій навіть, напевно, не самих порушників, а тих організаторів, злочинних груп, які їм обіцяють сприяння у незаконному перетині, бо досить часто фіксуються більш великі групи, які намагаються переміститися через кодон".
Передісторія:
- 12 червня повідомлялося, що біля кордону з Угорщиною на околиці села Гуняді Закарпатської області прикордонники виявили покинутий мікроавтобус "Фольксваген" та пошкодження загороджувального паркану. Тоді перевіряли інформацію про можливий незаконний перетин кордону групою українців.
- 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон, угорські прикордонники затримали 32 українських громадян.