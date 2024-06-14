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На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі − Демченко

Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 10:44
На кордоні з Молдовою затримали вантажівку з 41 чоловіком у причепі − Демченко
Фото ДПСУ

Увечері 13 червня прикордонники Одеської області затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка − ці люди у такий спосіб намагалися доїхати до кордону з Молдовою.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі марафону новин, сайт ДПСУ

Пряма мова Демченка: "Цей транспортний засіб зупинили за кілька кілометрів від кордону. В подальшому, скоріше за все, ця група могла б поділитися на більш менші. Або злочинні організатори вигадували б якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови".

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Деталі: Він додав, що наразі проводять перевірочні заходи щодо порушників. Також прикордонники викликали на місце події правоохоронців, щоб вони проти водія порушили справу де порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.

У ДПСУ додали, що вантажівку марки "Рено" зупинили неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.

Водій − мешканець Болградського району − замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото ДПСУ

За даними ДПСУ, "туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині. 

За словами Демченка, спроби незаконного перетину кордону продовжуються щодня, і організатори стають зухвалішими.

Пряма мова речника ДПСУ: "Ми затримуємо таких осіб. Не варто їх називати ухилянтами, вони перш за все є порушниками державного кордону, бо частина з них може навіть не підпадати під категорію мобілізації, маючи вік менше 25 років.

Але за останній час ми бачимо зухвалість дій навіть, напевно, не самих порушників, а тих організаторів, злочинних груп, які їм обіцяють сприяння у незаконному перетині, бо досить часто фіксуються більш великі групи, які намагаються переміститися через кодон".  

Передісторія:

Теми: Прикордонна службаМолдова
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