На границе с Молдовой задержали грузовик с 41 мужчиной в прицепе − Демченко

Вечером 13 июня пограничники Одесской области задержали грузовик, в прицепе которого обнаружили 41 мужчину − эти люди таким образом пытались доехать до границы с Молдовой.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире марафона новостей, сайт ГПСУ

Прямая речь Демченко: "Это транспортное средство остановили в нескольких километрах от границы. В дальнейшем, скорее всего, эта группа могла бы поделиться на более мелкие. Или преступные организаторы придумывали бы какой-то другой способ, чтобы переместить их через границу в направлении Молдовы".

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Детали: Он добавил, что сейчас проводят проверочные мероприятия в отношении нарушителей. Также пограничники вызвали на место происшествия правоохранителей, чтобы они против водителя возбудили дело за организацию незаконного пересечения границы.

В ГПСУ добавили, что грузовик марки "Рено" остановили недалеко от населенного пункта Новосельское Ренийской общины.

Водитель − житель Болградского района − вместо зерна в прицепе перевозил к границе 41 мужчину в возрасте от 18-60 лет.

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Фото ГПСУ

По данным ГПСУ, "туристами" оказались жители Киевской, Одесской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Кировоградской, Черниговской, Житомирской, Черкасской и Волынской областей.

По словам Демченко, попытки незаконного пересечения границы продолжаются ежедневно, и организаторы становятся более дерзкими.

Прямая речь спикера ГПСУ: "Мы задерживаем таких лиц. Не стоит их называть уклонистами, они прежде всего являются нарушителями государственной границы, потому что часть из них может даже не подпадать под категорию мобилизации, имея возраст менее 25 лет.

Но за последнее время мы видим дерзость действий даже, наверное, не самих нарушителей, а тех организаторов, преступных групп, которые им обещают содействие в незаконном пересечении, потому что довольно часто фиксируются более крупные группы, которые пытаются переместиться через границу".

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