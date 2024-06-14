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Російський FPV-дрон вдарив по автобусу на Сумщині: троє поранених

Євген КізіловП'ятниця, 14 червня 2024, 11:27
Російський FPV-дрон вдарив по автобусу на Сумщині: троє поранених
ілюстративне фото від Getty Images

14 червня зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус з 19 пасажирами у Есманській громаді Сумської області. Троє людей отримали поранення.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у соцмережах, сайт обласної прокуратури

Деталі: Поранення постраждалих мають різний ступінь тяжкості. Їм надано медичну допомогу.

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Всіх пасажирів автобуса евакуйовано.

За даними прокуратури, атака сталася близько 8 години ранку. У транспортному засобі на той час перебували водій та 19 пасажирів.

62-річний чоловік, 51-річна та 53-річні жінки отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Водночас у Державній прикордонній службі повідомляють, що на Сумському напрямку спостерігається певне зменшення кількості ворожих обстрілів.

Теми: Сумська областьобстрілжертвивійна
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