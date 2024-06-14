Российский FPV-дрон ударил по автобусу на Сумщине: трое раненых

14 июня утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус с 19 пассажирами в Эсманской общине Сумской области. Три человека получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация в соцсетях, сайт областной прокуратуры

Детали: Ранения пострадавших имеют различную степень тяжести. Им оказана медицинская помощь.

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Все пассажиры автобуса эвакуированы.

По данным прокуратуры, атака произошла около 8 часов утра. В транспортном средстве в то время находились водитель и 19 пассажиров.

62-летний мужчина, 51-летняя и 53-летние женщины получили ранения.

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Что предшествовало: В то же время в Государственной пограничной службе сообщают, что на Сумском направлении наблюдается определенное уменьшение количества вражеских обстрелов.