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Российский FPV-дрон ударил по автобусу на Сумщине: трое раненых

Евгений КизиловПятница, 14 июня 2024, 11:27
Российский FPV-дрон ударил по автобусу на Сумщине: трое раненых
иллюстративное фото от Getty Images

14 июня утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус с 19 пассажирами в Эсманской общине Сумской области. Три человека получили ранения.

Источник: Сумская областная военная администрация в соцсетях, сайт областной прокуратуры

Детали: Ранения пострадавших имеют различную степень тяжести. Им оказана медицинская помощь.

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Все пассажиры автобуса эвакуированы.

По данным прокуратуры, атака произошла около 8 часов утра. В транспортном средстве в то время находились водитель и 19 пассажиров.

62-летний мужчина, 51-летняя и 53-летние женщины получили ранения.

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Что предшествовало: В то же время в Государственной пограничной службе сообщают, что на Сумском направлении наблюдается определенное уменьшение количества вражеских обстрелов.

Темы: Сумская областьобстрелжертвывойна
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