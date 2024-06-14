Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Економічна правда запрошує на перший за час великої війни Банківський форум

Кім Чен Ин відправив Росії майже 5 мільйонів артснарядів − Південна Корея

Ірина БалачукП'ятниця, 14 червня 2024, 11:42
Кім Чен Ин відправив Росії майже 5 мільйонів артснарядів − Південна Корея
Скриншот з google.maps

КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Джерело: Шин Вон Сік в інтерв’ю Bloomberg News

Пряма мова корейського міністра: "Очікується, що Путін прагнутиме до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу".

Реклама:

Деталі: Він також повідомив, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну в нападі на Україну.

А в обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй розгорнути мережу супутників-шпигунів, а також звичайні озброєння, такі як танки і літаки.

За повідомленням південнокорейської газети DongA Ilbo, Путін відвідає Північну Корею вже наступного тижня. Ця поїздка стане його першим візитом з липня 2000 року і викличе занепокоєння з боку США та їхніх партнерів щодо поставок зброї, які допомогли Кремлю в його нападі на Україну в обмін на допомогу для підтримки режиму Кім Чен Ина.

ВІДЕО ДНЯ

Видання пише, що нині, коли Київ отримує від своїх американських і європейських партнерів зброю на мільярди доларів, вікно для прориву Росії звужується, навіть незважаючи на те, що вона продовжує бити ракетами і безпілотниками по українських містах загалом і по енергетичній інфраструктурі зокрема.

Також Bloomberg News наголошує, що боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, ймовірно, значно перевищили ті, що були надіслані США і Європейським Союзом Києву. Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, тоді як українські військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок, коли надання допомоги було заблоковано в Конгресі США.

"Хоча Росія і Північна Корея заперечують передачу зброї, комерційні супутникові знімки і розвідувальні дані, надані урядом США, показують, що російські вантажні судна регулярно курсують до північнокорейського порту Наджін. Більшість з них прямують до Дунаю − колишньої радянської бази підводних човнів, розташованої приблизно за 180 кілометрів (110 миль) від нього. Білий дім надав знімки, на яких видно, як зброю відправляють по маршруту і доставляють залізницею за тисячі кілометрів до складу в російському місті Тихорецьк для використання в Україні", − пише видання.

Передісторія:

Теми: КНДРРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"

Щодо статків заступника генпрокурора Вербицького почали службове розслідування

В Україні заборонили партію "Наш край", майно передадуть державі

фотоУ Києві "втомився" ще один міст

фотоРосійські війська обстріляли Харківщину, є загибла та постраждалі

Україна та ЄС погодили безпекову угоду, в ОП анонсували підписання

Усі новини...
У Повітряних силах розповіли деталі атаки РФ 14 червня: перегрупування і зміна напрямків руху
Ще понад 250 тіл захисників повернули в Україну
Путін заявив, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з 4 областей України
Путін заявив, що у 2022 штурмувати Київ не планував
Останні новини
01:20
Військові США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ
00:48
оновлюється від 22:41Повітряні сили повідомили про активність 4-х бомбардувальників Ту-95МС та "Шахеди"
00:40
Майбутнє в стилі Ілона Маска та анімація, що може викликати тривожність. Інтерв'ю режисера Жеремі Періна
00:26
Білий дім підтвердив дозвіл бити по РФ через кордон на Харківщині та Сумщині – ЗМІ
00:11
Створює затишок практично з нічого: як дівчина з Криму допомагає облаштувати старі будинки на Чернігівщині
00:04
Євро-2024 Шотландія та Швейцарія зіграли внічию в 2 турі Євро-2024
23:49
Новини економіки 19 червня: обвал пішоходного мосту в Києві, нові санкції ЄС проти РФ
23:34
Генштаб: Ворог значно активізував зусилля на Краматорському напрямку
23:15
Гендиректор МАГАТЕ назвав своєчасними наміри побудувати нові блоки на Хмельницькій АЕС
23:01
Росіяни обстріляли Торецьк, Розкішне та Залізне на Донеччині – один загиблий та двоє поранених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: