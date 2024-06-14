Кім Чен Ин відправив Росії майже 5 мільйонів артснарядів − Південна Корея

КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Джерело: Шин Вон Сік в інтерв’ю Bloomberg News

Пряма мова корейського міністра: "Очікується, що Путін прагнутиме до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу".

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Деталі: Він також повідомив, що Північна Корея відправила десятки балістичних ракет, щоб допомогти Путіну в нападі на Україну.

А в обмін на боєприпаси Росія надіслала Північній Кореї технології, які допоможуть їй розгорнути мережу супутників-шпигунів, а також звичайні озброєння, такі як танки і літаки.

За повідомленням південнокорейської газети DongA Ilbo, Путін відвідає Північну Корею вже наступного тижня. Ця поїздка стане його першим візитом з липня 2000 року і викличе занепокоєння з боку США та їхніх партнерів щодо поставок зброї, які допомогли Кремлю в його нападі на Україну в обмін на допомогу для підтримки режиму Кім Чен Ина.

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Видання пише, що нині, коли Київ отримує від своїх американських і європейських партнерів зброю на мільярди доларів, вікно для прориву Росії звужується, навіть незважаючи на те, що вона продовжує бити ракетами і безпілотниками по українських містах загалом і по енергетичній інфраструктурі зокрема.

Також Bloomberg News наголошує, що боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, ймовірно, значно перевищили ті, що були надіслані США і Європейським Союзом Києву. Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, тоді як українські військові були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок, коли надання допомоги було заблоковано в Конгресі США.

"Хоча Росія і Північна Корея заперечують передачу зброї, комерційні супутникові знімки і розвідувальні дані, надані урядом США, показують, що російські вантажні судна регулярно курсують до північнокорейського порту Наджін. Більшість з них прямують до Дунаю − колишньої радянської бази підводних човнів, розташованої приблизно за 180 кілометрів (110 миль) від нього. Білий дім надав знімки, на яких видно, як зброю відправляють по маршруту і доставляють залізницею за тисячі кілометрів до складу в російському місті Тихорецьк для використання в Україні", − пише видання.

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