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Ким Чен Ын отправил России почти 5 миллионов артснарядов − Южная Корея

Ирина БалачукПятница, 14 июня 2024, 11:42
Ким Чен Ын отправил России почти 5 миллионов артснарядов − Южная Корея
Скриншот с google.maps

КНДР отправила в Россию по меньшей мере 10 тысяч морских контейнеров, которые могут содержать до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов, сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Источник: Шин Вон Сик в интервью Bloomberg News

Прямая речь корейского министра: "Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в сфере военных поставок, таких как артиллерийские снаряды, которые необходимы для того, чтобы воспользоваться шансом на победу".

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Детали: Он также сообщил, что Северная Корея отправила десятки баллистических ракет, чтобы помочь Путину в нападении на Украину.

А в обмен на боеприпасы Россия прислала Северной Корее технологии, которые помогут ей развернуть сеть спутников-шпионов, а также обычные вооружения, такие как танки и самолеты.

По сообщению южнокорейской газеты DongA Ilbo, Путин посетит Северную Корею уже на следующей неделе. Эта поездка станет его первым визитом с июля 2000 года и вызовет беспокойство со стороны США и их партнеров относительно поставок оружия, которые помогли Кремлю в его нападении на Украину в обмен на помощь для поддержки режима Ким Чен Ына.

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Издание пишет, что сейчас, когда Киев получает от своих американских и европейских партнеров оружие на миллиарды долларов, окно для прорыва России сужается, даже несмотря на то, что она продолжает бить ракетами и беспилотниками по украинским городам в целом и по энергетической инфраструктуре в частности.

Также Bloomberg News отмечает, что боеприпасы, присланные Северной Кореей после встречи Путина и Кима в России в сентябре, вероятно, значительно превысили те, что были направлены США и Европейским Союзом Киеву. Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, тогда как украинские военные были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения поставок, когда предоставление помощи было заблокировано в Конгрессе США.

"Хотя Россия и Северная Корея отрицают передачу оружия, коммерческие спутниковые снимки и разведывательные данные, предоставленные правительством США, показывают, что российские грузовые суда регулярно курсируют в северокорейский порт Наджин. Большинство из них направляются к Дунаю − бывшей советской базе подводных лодок, расположенной примерно в 180 километрах (110 миль) от него. Белый дом предоставил снимки, на которых видно, как оружие отправляют по маршруту и доставляют по железной дороге за тысячи километров до склада в российском городе Тихорецк для использования в Украине", − пишет издание. 

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Темы: КНДРРосcияоружие
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