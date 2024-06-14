У Повітряних силах розповіли деталі атаки РФ 14 червня: перегрупування і зміна напрямків руху

Наразі Росія застосовує тактику комбінованих повітряних ударів із перегрупуванням і зміною напрямків руху ракет та безпілотників.

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Перш за все це – тактика комбінованих ударів, використання з різних напрямків безпілотних літальних апаратів у поєднанні також із ракетами різних типів. Вони можуть додавати різного типу, наприклад, бойову частину: збільшувати або зменшувати її залежно від поставленої задачі.

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Крім того, як цієї ночі ми бачили, як, наприклад, три групи "Шахедів" об'єднувалися в дві, потім припиняли своє існування. Тобто це перегрупування і зміна напрямку руху.

Наприклад, крилаті ракети сьогодні долетіли до західної України, до Коломиї, після чого розвернулися та полетіли назад у напрямку Старокостянтинова. Тобто, отакі прийоми із використанням зміни висот, вони час від часу відбуваються. Кожна атака по-своєму унікальна".

Деталі: Офіцер додав, що під час другої масштабної повітряної тривоги близько 6-ї ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" з території Тамбовської області.

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"Ця ціль була досить швидкою і рухалася дуже швидко. Зайшла вона з півночі України і також попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", – сказав Євлаш.

Що передувало: В ніч на п'ятницю 14 червня Росія завдала комбінованого удару з повітря по Україні, випустивши 31 засіб ураження, з них – 14 ракет і 17 дронів-камікадзе, ППО України знищила 7 ворожих ракет і 17 БПЛА.