В Воздушных силах рассказали детали атаки РФ 14 июня: перегруппировка и изменение направлений

Сейчас Россия применяет тактику комбинированных воздушных ударов с перегруппировкой и изменением направлений движения ракет и беспилотников.

Источник: начальник службы по связям с общественностью Воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Прежде всего это - тактика комбинированных ударов, использование с разных направлений беспилотных летательных аппаратов в сочетании также с ракетами различных типов. Они могут добавлять разного типа, например, боевую часть: увеличивать или уменьшать ее в зависимости от поставленной задачи.

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Кроме того, как этой ночью мы видели, как, например, три группы "Шахедов" объединялись в две, потом прекращали свое существование. То есть это перегруппировка и изменение направления движения.

Например, крылатые ракеты сегодня долетели до западной Украины, до Коломыи, после чего развернулись и полетели обратно в направлении Староконстантинова. То есть, вот такие приемы с использованием изменения высот, они время от времени происходят. Каждая атака по-своему уникальна".

Детали: Офицер добавил, что во время второй масштабной воздушной тревоги около 6 утра противник осуществил пуск аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" с территории Тамбовской области.

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"Эта цель была достаточно быстрой и двигалась очень быстро. Зашла она с севера Украины и также направилась в Хмельницкую область, где не достигла своей цели", - сказал Евлаш.

Что предшествовало: В ночь на пятницу 14 июня Россия нанесла комбинированный удар с воздуха по Украине, выпустив 31 средство поражения, из них - 14 ракет и 17 дронов-камикадзе, ПВО Украины уничтожила 7 вражеских ракет и 17 БПЛА.