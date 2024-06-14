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Ще понад 250 тіл захисників повернули в Україну

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 12:13
Ще понад 250 тіл захисників повернули в Україну
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами репатріаційних заходів в Україну 14 червня повернули 254 полеглих оборонців.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зазначається, що вдалося репатріювати тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, 4 полеглих оборонців з Луганського напрямку та 4 загиблих воїнів, тіла яких передані з моргів на території РФ.

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Дослівно: "Збройні сили перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла наших Оборонців передадуть родинам для гідного поховання".

Нагадаємо: 4 серпня в Україну повернули тіла 44 полеглих захисників.

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Теми: втрати у війні
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