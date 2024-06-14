Еще более 250 тел защитников вернули в Украину

фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По результатам репатриационных мероприятий в Украину 14 июня вернули 254 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Отмечается, что удалось репатриировать тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении, 25 павших воинов на Запорожском направлении, 4 павших защитников с Луганского направления и 4 погибших воинов, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

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Дословно: "Вооруженные силы перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения".

Напомним: 4 августа в Украину вернули тела 44 павших защитников.