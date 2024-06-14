Путін заявив, що у 2022 штурмувати Київ не планував

Глава Кремля Володимир Путін намагається всіх переконати, що під час повномасштабного збройного вторгнення в Україну 2022 року не збирався "штурмувати" Київ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на заяву Путіна

Дослівно в повідомленні: "Російські війська в березні 2022 року стояли біля Києва, але про штурм столиці України не йшлося, заявив Путін".

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Пряма мова Путіна: "Ніякого політичного рішення про штурм тримільйонного міста не було, це була операція з примусу до миру".

Чому це важливо: Росія вторгалася і окупувала український Крим та частину Донбасу ще у 2014 році. У 2022 році РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши уночі мирні населені пункти по всій країні ракетами та бомбами. Примітним було те, що російські пропагандисти у перші дні активно поширювали заяви про те, що "Росія візьме Київ за 3 дні", а російські солдати, які наступали на Київ, мали при собі парадну форму, щоб через цих "3 дні" пройти парадом по Хрещатику.

Однак Збройні сили України змогли вигнати окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. І продовжують стримувати ворога на інших напрямках.

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Відчувши, що досягти перемоги не вдасться, Росія почала просувати ідею нібито мирних переговорів, через які вона хоче залишити за собою всі окуповані території. При цьому росіяни продовжують тероризувати Україну, наносячи удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі і житлових будинках. Найчастіше це роблять уночі.