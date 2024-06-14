Путин заявил, что в 2022 штурмовать Киев не планировал

Глава Кремля Владимир Путин пытается всех убедить, что во время полномасштабного вооруженного вторжения в Украину в 2022 году не собирался "штурмовать" Киев.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на заявление Путина

Дословно в сообщении: "Российские войска в марте 2022 стояли у Киева, но о штурме столицы Украины речи не шло, заявил Путин".

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Прямая речь Путина: "Никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было, это была операция по принуждению к миру".

Почему это важно: Россия вторгалась и оккупировала украинский Крым и часть Донбасса еще в 2014 году. В 2022 году РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав ночью мирные населенные пункты по всей стране ракетами и бомбами. Примечательным было то, что российские пропагандисты в первые дни активно распространяли заявления о том, что "Россия возьмет Киев за 3 дня", а российские солдаты, которые наступали на Киев, имели при себе парадную форму, чтобы через эти "3 дня" пройти парадом по Крещатику.

Однако Вооруженные силы Украины смогли выгнать оккупантов с Киевщины, Черниговщины и Сумщины. И продолжают сдерживать врага на других направлениях.

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Почувствовав, что достичь победы не удастся, Россия начала продвигать идею якобы мирных переговоров, через которые она хочет оставить за собой все оккупированные территории. При этом россияне продолжают терроризировать Украину, нанося удары по энергетической и гражданской инфраструктуре и жилым домам. Чаще всего это делают ночью.