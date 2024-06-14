В ОП оцінили нові пропозиції Путіна: "Стандартний набір агресора"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на "мирні пропозиції" російського диктатора, які той озвучив 14 червня.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який ми вже чули багато разів.

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Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії.

По пунктах "пропозиція РФ" виглядає наступним чином:

Віддайте нам свої території. Відмовтеся від свого суверенітету і своєї суб'єктності. Залиште себе беззахисними (не вступайте в союзи). Повністю і негайно зняти (разом із західними країнами) всі санкції, щоб ми могли наповнювати свою мілітаризовану економіку і більше інвестувати в інформаційні провокації по всьому світу.

І найголовніше: 5. терміново виправити "не/поразку Росії" коштом України".

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Деталі: За словами Подоляка, в цьому немає реальних мирних пропозицій і бажання закінчити війну, але є бажання "не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах".

Через це в ОП просять "не сприймати всерйоз" російські пропозиції.

Нагадаємо: Раніше вдень Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.