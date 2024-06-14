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В ОП оценили новые предложения Путина: "Стандартный набор агрессора"

Роман ПетренкоПятница, 14 июня 2024, 15:45
В ОП оценили новые предложения Путина: Стандартный набор агрессора
подоляк, фото: ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на "мирные предложения" российского диктатора, которые тот озвучил 14 июня.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Никаких новых "мирных предложений" от России нет. Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз.

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Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии.

По пунктам "предложение РФ" выглядит следующим образом:

  • Отдайте нам свои территории.
  • Откажитесь от своего суверенитета и своей субъектности.
  • Оставьте себя беззащитными (не вступайте в союзы).
  • Полностью и немедленно снять (вместе с западными странами) все санкции, чтобы мы могли наполнять свою милитаризованную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру.
  • И самое главное: 5. срочно исправить "не/поражение России" за счет Украины".

Детали: По словам Подоляка, в этом нет реальных мирных предложений и желания закончить войну, но есть желание "не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах".

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Поэтому в ОП просят "не воспринимать всерьез" российские предложения.

Напомним: Ранее днем Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Темы: ПутинОфис президентавойна
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