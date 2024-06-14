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Зеленський назвав нові ультиматуми Путіна "відродженням нацизму"

Роман ПетренкоП'ятниця, 14 червня 2024, 17:49
Зеленський назвав нові ультиматуми Путіна відродженням нацизму
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна про припинення війни на його умовах.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він робив раніше.

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Зараз ми бачимо, що те, що він робить, - це відродження нацизму. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни і не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде.

Деталі: За його словами, "це те саме, що зробив Гітлер, коли казав: дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут".

Але український лідер нагадав, що потім була окупація Польщі та Європи.

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Пряма мова Зеленського: "Ви знаєте, що ця хвиля нацизму ніколи не припиняється... Не варто довіряти цим повідомленням, адже Путін іде тим самим маршрутом.

Сьогодні він говорить про чотири регіони, раніше говорив про Крим і Донбас... Його не хвилює, що відбувається з людьми, це нове обличчя нацизму".

Нагадаємо: Раніше вдень Путін знову повторив, що нібито "готовий до мирних переговорів", але для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Кремль вважає територією РФ.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "мирні пропозиції" російського диктатора, які той озвучив 14 червня, "стандартним набором агресора".

Теми: ЗеленськийПутінвійна
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