Зеленский назвал новые ультиматумы Путина "возрождением нацизма"

Президент Владимир Зеленский назвал ультиматумом "предложения" российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны на его условиях.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Что я могу сказать: эти сообщения являются ультимативными, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше.

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Сейчас мы видим, что то, что он делает, - это возрождение нацизма. Это новая волна этого нацизма, русского нацизма. Он хочет, чтобы мы отказались от наших оккупированных территорий, но он также хочет и наших неоккупированных территорий. Он рассказывает о регионах нашей страны и не намерен останавливаться. Замороженного конфликта не будет.

Детали: По его словам, "это то же, что сделал Гитлер, когда говорил: дайте мне часть Чехословакии, и все закончится здесь".

Но украинский лидер напомнил, что потом была оккупация Польши и Европы.

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Прямая речь Зеленского: "Вы знаете, что эта волна нацизма никогда не прекращается... Не стоит доверять этим сообщениям, ведь Путин идет тем же маршрутом.

Сегодня он говорит о четырех регионах, раньше говорил о Крыме и Донбассе... Его не волнует, что происходит с людьми, это новое лицо нацизма".

Напомним: Ранее днем Путин снова повторил, что якобы "готов к мирным переговорам", но для этого Украина должна вывести свои войска из всех оккупированных россиянами регионов, которые Кремль считает территорией РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "мирные предложения" российского диктатора, которые тот озвучил 14 июня, "стандартным набором агрессора".